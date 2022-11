Exército chama a polícia para organizar baderna de bolsonaristas

Em ofício classificado de “urgentíssimo”, o Comando Militar do Planalto pede auxílio ao governo do Distrito Federal para tomar providências contra a multidão de bolsonaristas que está acampada há oito dias em frente ao Quartel General do Exército em Brasília.

O ofício assinado pelo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, coronel Fabiano Augusto Cunha da Silva, pede que não seja autorizada a entrada no local de carros de som e que se recolha o lixo produzido. Solicita ainda a “aplicação de multas e reboque de veículos”, o “policiamento ostensivo com efetivos e viaturas para coibição de delitos e crimes” e “o controle de ambulantes e barracas”.

Segundo o site Congresso em Foco o espaço em frente ao QG do Exército, em Brasília, e áreas vizinhas estão ocupados por bolsonaristas revoltados com a eleição de Lula para presidente. Montou-se, ali, um acampamento, uma praça de alimentação e uma feira onde se vende de tudo.

O coronel afirma que “as manifestações estão ocorrendo de forma ininterrupta”, que uma das vias foi fechada para o estacionamento de caminhões, e pede para que a secretaria não autorize a entrada de carros de som no local “caso isso seja solicitado”.

Os desocupados, de classe média alta, afirmam que não vão deixar o local. Eles aguardam a chegada de armas e spray de pimenta. Mais de 70 caminhões estão estacionados por perto. A maioria deles veio do Mato Grosso, Goiás, Bahia e Santa Catarina.

Procurado pelo jornal Folha de S. Paulo, o Comando Militar do Planalto informou que os manifestantes “se encontram de forma pacífica em frente ao quartel-general” e que o objetivo não é retirá-los dali, mas reforçar a “segurança desses brasileiros”.

Generais ouvidos disseram que os manifestantes devem se desmobilizar por conta própria ao perceberem que não haverá golpe de Estado. Os militares não acham nada demais a promoção de atos contrários à democracia.

De acordo com o Congresso em Foco, em volta do acampamento, circulam vendedores ambulantes, vendendo camisetas da seleção brasileira, bandeiras, enfeites com símbolos políticos, brinquedos e sorvetes. Também estão montadas tendas de comerciantes vendendo marmitas, lanches, cervejas e churrasco. Tais itens são comumente vendidos durante manifestações em Brasília, seja de qual lado for. No canto ao sul do acampamento, porém, os itens saem do padrão.

Em uma tenda pouco afastada das demais, itens de caça são ofertados ao público. Manifestantes conseguem comprar camisetas camufladas, mochilas militares, coturnos, fardas e óculos balísticos. “Essa aqui é a mesma que os americanos usam em operações, nós só tiramos as insígnias”, disse um dos vendedores que tentava oferecer um modelo de farda que, de acordo com ele, estava a um preço muito abaixo do valor de mercado.

Comida não falta no acampamento. Em três tendas, os manifestantes formam filas para receber um prato de comida gratuito, com direito a carnes e frutas. Além de servir como balcão, essas tendas também funcionam como depósitos, onde ficam armazenados dezenas de sacos de farinha e grãos. Também ficam pendurados galões com aberturas para doações, e cartazes com uma chave pix para o mesmo fim.

A oferta de recursos humanos do acampamento já foi assunto de preocupação de um dos organizadores, irritado com o grande número de manifestantes que ficavam nas barracas descansando ao invés de participar do ato. “A equipe que está aqui é pequena. São todos voluntários, foram tirados aí da plateia. Foram tirados de vocês. Nós estamos falando aqui, mas tem um batalhão por trás da gente organizando essa manifestação”, declarou à multidão no carro de som.

Dinheiro, porém, não é difícil de obter. Em uma capela improvisada, onde manifestantes passam o dia alternando entre canções religiosas e preces “para o Brasil não ser tomado pelo comunismo”, as organizadoras fizeram uma breve pausa pela tarde para discutir estratégias de arrecadação. “Eu tô sugerindo, como a gente já fez antes no [carro de] som, e dizer para quem quiser doar um real, dez reais. Em menos de dois minutos se conseguiu R$ 3,6 mil de dia e R$ 3,2 mil de noite. Nós estamos todos com o mesmo objetivo”, sugeriu a organizadora chamada pelas demais de “irmã Rosa”.