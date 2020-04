Exército ajuda na confecção de máscaras

O Exército está atuando na linha de frente e na prevenção contra a propagação da Covid 19 no estado. O 1º Batalhão de Defesa Química Biológica Radiológica e Nuclear (1º BDQBRN), situado na Zona Oeste do Rio, vem realizando ações de prevenção em locais públicos de grande concentração de pessoas e em transportes de massa no estado, como estações de trens e barcas.

O Comando Militar do Leste tem procurado atuar no eixo Rio-Espírito Santo-Minas Gerais em parceria com órgãos ligados a saúde e segurança pública contra o coronavírus. Na Vila Militar, o Batalhão de Dobragem, Manutenção de Pará-quedas e Suprimentos pelo Ar (B DOMPSA) vem produzindo máscaras descartáveis usadas na prevenção da Covid 19, parte integrante do Equipamento de Proteção Individual (EPI). A previsão é que cerca de 3 mil unidades sejam entregue nos próximos dias.

O material é inicialmente esterilizado e cortado nas mesas do Pelotão de Manutenção de Material Aeroterrestre. Em seguia, a máscara é dobrada e recebe a aplicação dos elásticos de sustentação. Por fim, o produto passa por uma verificação de qualidade e são embalados. “O processo iniciou-se com períodos de ajustes em uma produção pequena. Em poucos dias, aprimoramos esse procedimento e hoje produzimos cerca de 400 máscaras por dia”, completou o comandante da unidade, tenente-coronel Gerson Bastos de Oliveira.