Execução à luz do dia na Zona Norte de Niterói

Momentos de pavor no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. Populares que passavam pela Rua Oscar da Fonseca, altura do número 50, na tarde desta terça-feira (8), presenciaram uma execução. Dois homens foram baleados por criminosos, ainda não identificados. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas o outro morreu no local.

Segundo informações preliminares, enviadas pelo 12º BPM (Niterói), populares afirmaram que dois homens, em uma moto, vestindo camisas pretas e calças jeans, passaram pelo local atirando em dois homens, que estariam em um estabelecimento comercial. Os bandidos, após o crime, fugiram em alta velocidade.

Ainda de acordo com a corporação, quando os agentes chegaram ao local, uma das vítimas já havia sido socorrida a uma unidade de saúde da região, enquanto o outro baleado morreu no local. Equipes da PM seguem preservando o local para que seja feita a perícia. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foi acionada.

Em atualização.