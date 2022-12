Exclusivo: Reeleito para a presidência da Câmara de SG, Vereador Lecinho fala dos novos desafios

Leonardo Oliveira Brito

“A prioridade é continuar o trabalho que nós estamos fazendo”. Assim resumiu, Lecinho (MDB), reeleito presidente da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo com 26 votos e uma abstenção.

Em entrevista exclusiva ao A TRIBUNA, Lecinho falou dos próximos desafios, sua gestão e seu diálogo com o prefeito Capitão Nelson.

“A prioridade é continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Garanto que continuaremos fazendo a gestão da melhor maneira possível. Garantir os todos os direitos e pagamentos de todos os funcionários da câmara e sem exceção, todos serão respeitados.”

Lecinho disse ainda que mesmo com o orçamento enxuto consegue dar prosseguimento ao trabalho melhor forma:

“Temos o orçamento pequeno. Outros presidentes passaram e sentiram a mesma dificuldade.

Ainda assim, consegui cumprir todos os compromissos nos dois primeiros anos do nosso mandato. Mas temos muitos desafios nesse novo mandato. Conseguimos alugar mais de 60 computadores por R$ 155 reais, cada um, um valor que mostra como a gente consegue fazer muito com pouco. Independente da pauta, nós trabalhamos para o que for melhor para a população.”





Sobre o relacionamento com o prefeito Capitão Nelson, ele destacou que o diálogo entre eles só beneficia a população.

‘Trabalhamos da melhor forma em conjunto. O diálogo é importante e sempre produtivo em prol da população. Se começarmos a brigar, quem perde é o povo gonçalense.”

São Gonçalo é uma cidade ainda com muitos problemas e muitos desafios. E disso, Lecinho entende bem.

Nascido em 1969, no bairro Sambaetiba, em Itaboraí, Lecinho cresceu em Guaxindiba, um bairro humilde de São Gonçalo, onde morou durante 25 anos. Iniciou sua vida como comerciante, trabalhando nas principais lojas da cidade. Ingressou na política ainda muito jovem, apoiando vários candidatos a deputados estaduais.

Mas somente em 2000, resolveu se candidatar a vereador pela coligação PPS – PSDB. No ano de 2004, foi eleito como primeiro suplente, assumindo o mandato em fevereiro de 2007. Em 2012, Lecinho se elegeu pelo PMDB, sendo o segundo vereador mais votado no município de São Gonçalo. Em 2016, se reelegeu, tendo novamente o reconhecimento da população como segundo vereador mais votado no pleito desta municipalidade. Em 2020, foi reeleito para uma cadeira no Poder Legislativo gonçalense e, seguida, eleito presidente no parlamento.

Em seu primeiro discurso na câmara depois de reeleito, o vereador destacou que cumprirá integralmente o seu mandato, ressaltando que será seu último exercício de presidente da casa.

“Quando assumi essa Casa deixei claro estarei aqui, somente neste período de quatro anos e vou terminar esses quatro anos. Eles (vereadores) já sabem que daqui no prazo o Lecinho vai sair naquela cadeira. Não é fácil, às vezes, eu chego muito cedo e saio quase de madrugada. Então, aqui você tem o cansado físico, mental e psicológico. O Diney (antecessor na presidência) passou oito anos na presidência e sabe o que é isso. Não é fácil. Eu não sei se eu aguentaria o tempo que ele aguentou. É uma correia, loucura, quatro anos são o suficiente. Para mim, vou sair daqui com a certeza da minha obrigação cumprida. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, agradeço a todos os vereadores e é isso. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu coloquei aqui comigo profissionais capacitados para trabalhar no Legislativo e não coloquei uma pessoa sem qualificação. Estou muito feliz e satisfeito com o meu grupo de trabalho. Os funcionários é que fazem o carro andar, todos da nossa administração são de extrema importante. Do servente ao presidente. A gente precisa de todos. Muito obrigado a vocês vereadores”, comentou emocionado o reeleito chefe do Poder Legislativo, Lecinho.

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo tem entre as principais funções manter a ordem dos trabalhos legislativos, dar publicidade aos Atos da Casa e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno.

Também é de competência do presidente da Casa anunciar e convocar as sessões plenárias e as reuniões da Mesa Diretora, dar posse aos vereadores e suplentes, além de exercer a chefia do Executivo Municipal, em casos específicos previstos na lei.



Lembrando que a Casa Legislativa é formada pelos vereadores: Lecinho (MDB), Diney Marins (Cidadania), Bruno Porto (Cidadania), Cacau (Cidadania), Alexandre Gomes (PV), Jalmir Junior (PRTB), Dr. Armando Marins (PSC), Vinicius (Solidariedade), Natan (Republicanos), Jorge Mariola (Podemos) e Lucas Muniz (Suplente Evangelista Ubirajara – ambos do PP). Além do Claudinei Siqueira (Republicanos), Cici Maldonado (PL), Glauber Poubel (PROS), Prof. Josemar (PSOL), Romário Regis (PDT), Nelsinho (Avante), Priscila Canedo (PT), Tião (PV), Pedro Pericar (Suplente Mariangela Valviesse), Magú dos Brinquedos (Avante), Prof. Felipe Guarany (PRTB), Beto da Serraria (Avante), Juan Oliveira (PL), Pieiro Cabral (PMB), Nem da Pank Motos (PSL) e Pablo da Água (Sem partido).