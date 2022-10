EXCLUSIVO: Recém-contratado, Bruno vai pedir afastamento do Búzios

O motivo alegado pelo atleta é para resolver questões pessoais com as filhas de 14 e 17 anos

A Sociedade Esportiva Búzios, clube da Região dos Lagos do Rio, anunciou a contratação do goleiro Bruno, campeão Brasileiro pelo Flamengo em 2009. No entanto, mal anunciou a contratação por empréstimo do goleiro, a SEB já tem dois problemas para resolver: a rejeição dos moradores da cidade que obrigou a assessoria de comunicação do clube a desativar os comentários na postagem da chegada do jogador no Instagram – onde foi anunciada a contratação do atleta – e um pedido formal de afastamento do ex-camisa 1 do Flamengo conforme apurado por A TRIBUNA.

“Eu continuo com alguns problemas pessoais. Principalmente com minhas duas filhas, uma de 14 e outra de 17 anos, que estão enfrentando problemas psicológicos pela irresponsabilidade de algumas pessoas da imprensa pelo que vêm veiculando na mídia. Mas vou pedir hoje (ontem) para me afastar mais um tempo, pois não consegui resolver esses problemas pessoais. Mas não quero que isso reflita na equipe. Joguei ontem (terça-feira) e fui bem, mas tenho que me afastar. Eu não estou legal”, revelou Bruno com exclusividade ao jornal A TRIBUNA.

Sobre as críticas que recebe sobre o envolvimento que teve no assassinato de Eliza Samudio, em 2010, toda vez que é contratado por alguma equipe de futebol, Bruno se diz acostumado e que isso serve de motivação.

“A crítica sempre vai existir e ela me serve de motivação para continuar, para seguir em frente, lutando, trabalhando, me empenhando, sabe? As pessoas que criticam não são as que vão aos estádios, que compram camisas e que colocam dinheiro no clube. Mas cada um tem a sua opinião e eu não tenho como mudar isso de ninguém e até porquê se tivesse esse poder seria um repórter ou trabalharia na imprensa, pois vocês são formadores de opinião”, revelou Bruno resignado.

Sobre os planos para o futuro, o camisa 1 da Sociedade Esportiva Búzios fez questão de dizer que vive o momento, que é, segundo o atleta, bem diferente da época do Flamengo.

“O futuro a Deus pertence. A realidade que eu vivo é bem diferente da época do Flamengo. Eu vivo um dia de cada vez na esperança de viver dias melhores. Todo homem é movido a sonhos, mas os sonhos não ficam apenas no futebol, vão além”, finalizou Bruno.

A TRIBUNA entrou em contato com o presidente da Sociedade Esportiva Búzios pedindo um posicionamento sobre as críticas recebidas a respeito da contratação do goleiro Bruno e do pedido de afastamento do atleta, mas ainda não obteve retorno.

A Sociedade Esportiva Búzios disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca e conta com Bruno, de 37 anos, até o fim da competição.