EXCLUSIVO: Motorista de caminhão bateu em ônibus para evitar ‘strike’ na Alameda

O acidente que aconteceu mais cedo na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na altura do Hospital Azevedo Lima, no sentido Centro de Niterói, envolvendo um caminhão guindaste, dois ônibus e três carros, poderia ser pior. Isso porque, de acordo com uma agente da Polícia Civil, o condutor do caminhão evitou um “strike” em plena via.

Ainda de acordo com a policial, que pediu para não ter o nome divulgado, o caminhão estava sem freio. Para evitar uma batida em série, ele jogou o veículo na traseira de um ônibus da empresa Fagundes. Além disso, outro ônibus da mesma empresa foi atingido, que era da linha 431-M.

A batida também atingiu pelo menos outros dois carros. Um Renault Sandero branco, placa PZH 1754 e um carro que aparentava ser um Ford Ka branco. Este último veículo ficou completamente destruído e não foi possível identificar a placa.

Foto: Gabriel Gontijo

Uma pessoa morreu e outra está em estado grave

Até o momento, o Hospital Azevedo Lima confirmou a entrada de 13 pessoas à unidade, sendo onze com ferimentos leves.

Uma se encontra em estado grave, que é José Gilson Mendonça. Outra pessoa, Sandra Gomes Gouveia Corrêa, morreu na hora.