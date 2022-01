Exclusivo: Equipes de Niterói levam ajuda a desabrigados por enchentes na Bahia

“Eu não quero nada demais. Eu só quero voltar a vida que eu tinha”. Esse foi o pedido emocionado de uma senhora, chamada apenas de Maria, ao Tenente Coronel Walace Medeiros, Secretário de Defesa Civil de Niterói, em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA. Ele está junto com uma equipe na cidade de Ilhéus, na Bahia, ajudando as vítimas da forte chuva que começou na cidade de Itajuipe (BA), no Sul da Bahia, e deixou um rastro de destruição desde o dia 27 de dezembro de 2021.

Os técnicos da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia chegaram na quarta-feira (5) e ficam no trabalho de campo até o próximo dia 19. A equipe tem três engenheiros civis, um geólogo e dois geógrafos e é habilitada em análise de encostas e anomalias estruturais em edificações. Segundo a Prefeitura de Niterói a equipe de especialistas fará uso das ferramentas de geoprocessamento, como o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), já utilizadas pela Secretaria, drones para captura de imagens aéreas, além da metodologia de avaliação de riscos a partir das análises de campo para a produção de relatórios técnicos e mapeamentos que subsidiarão os órgãos locais de Proteção e Defesa Civil.

Na entrevista exclusiva para A TRIBUNA o secretário contou que no primeiro momento teve que entender a complexidade do cenário para poder somar junto com as equipes que estão trabalhando na Bahia. As áreas foram muito afetadas e o cenário é muito complexo com alagamentos severos. “É um grande problema humanitário. Muitas pessoas em abrigo geram uma série de desconfortos até mesmo o medo da casa ser invadida. Mas para que elas voltem para suas casas é preciso a garantia de que a construção esteja segura. Estamos ajudando na vistoria, levantamento de risco, tudo para acelerar a indicação de imóveis que estejam aptos para serem ocupados novamente”, contou.

Walace contou que esse trabalho é complexo e que a experiência de desastres em Niterói, como o Morro do Bumba e do Boa Esperança, ajudaram nesse planejamento. “Estamos acompanhando o trabalho incansável das equipes para reduzir o sofrimento das pessoas. Uma senhora, dona Maria, me pediu para simplesmente voltar a vida que tinha. As crianças ficam nos olhando de forma assustada, percebem que somos de outro lugar, nosso sotaque é diferente. Isso causa um estranhamento. Mas estamos sendo recebidos como pessoas que estão ajudando a solucionar o problema. Eles estão com necessidade de ser amparados. Em alguns momentos paramos para falar um pouco das nossas experiências do Rio. As vezes algumas pessoas querem apenas conversar e falar sobre o que passaram”, lembrou.

TENENTE CORONEL Walace Medeiros se sensibilizou com situação da dona Maria afetados pela chuva

O secretário ainda frisou que o cenário é muito mais grave do que as pessoas imaginam. “Qualquer cenário de desastre impacta a gente muito rapidamente. A gente se emociona com o relato das pessoas e nos colocamos na posição delas. Mas estamos cuidando com todo o carinho das pessoas. E não desfalcamos a nossa região. Em Niterói ninguém da secretaria está de férias e estão todos trabalhando a postos”, finalizou Walace.

Desde o dia 27 de dezembro dezenas de cidades estão debaixo d´água e é considerado o maios desastre natural da história da Bahia. Mais de 815 mil pessoas foram atingidas pela chuva na Bahia, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Os números de feridos também são alarmantes, 520 pessoas e desabrigados e desalojados são mais de 101 mil. O número de desabrigados na Bahia (perderam seus imóveis) é de 28.224 mil e de desalojados (perderam os imóveis e estão em casas de familiares) está em 73.032. Ao todo o temporal matou 26 pessoas e 163 municípios estão com decreto de situação de emergência. O estado contabiliza 65 trechos de rodovias afetados pela chuva.

Raquel Morais