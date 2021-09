Excesso de veículos provoca quase uma hora de engarrafamento na Ponte

O motorista que deseja se deslocar até Niterói, São Gonçalo, Itaboraí ou para qualquer cidade da Região dos Lagos vai precisar ter muita paciência. Isso porque a Ponte Rio-Niterói apresenta um engarrafamento de quando uma hora por volta das 14 horas desta segunda-feira (13).

A razão pela qual a via se encontra com tamanha retenção é o excesso de veículos no sentido Niterói, segundo a Ecoponte. Ainda de acordo com a empresa, o tempo total de travessia é de 37 minutos. Entretanto, de acordo com o repórter Gabriel Gontijo, integrante de A Tribuna, o período de duração do engarrafamento é maior.

Morador do Rio, ele afirma ter pego a ponte às 13:06 e só conseguiu concluir o trajeto às 13:52, um total de 46 minutos.

Os locais com mais pontos de retenção foram, segundo o repórter, desde o Viaduto do Gasômetro até o início do Vão Central e a Praça do Pedágio, que se encontrava com todos os guichês em funcionamento.