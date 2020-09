Exames práticos de habilitação já podem ser marcados

Apesar do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran RJ) ter disponibilizado o agendamento para as tão esperadas provas práticas de direção, os instrutores e alunos não estão satisfeitos com essa situação. Desde a última sexta-feira (28) os agendamentos retornaram mas os candidatos ainda enfrentam dificuldade para as marcações. Ao todo serão oferecidas 15 mil vagas para esse mês de setembro em postos de todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito.

Segundo nota do departamento desde o dia 3 o Detran RJ estava atendendo apenas quem teve a prova suspensa durante a pandemia em razão dos decretos de isolamento. Agora que a maior parte desse grupo já realizou o exame, é possível ampliar o plano com novos agendamentos. O agendamento deve ser agendado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento (21 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042). “Além das provas práticas, já é possível realizar a prova teórica de legislação, abertura de processos de primeira habilitação e solicitações de adição e mudança de categoria. Sempre seguindo todas as medidas de segurança sanitária e ainda com um número limitado de vagas e locais para minimizar os riscos de contaminação dos funcionários e usuários”, explicou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.

O instrutor Marcelo Amparo explicou que mesmo com a permissão não está sendo fácil conseguir o agendamento. “São poucas vagas e as auto escolas têm uma cota e essa é pouca para a quantidade de alunos que estão precisando fazer a prova prática. Tem aluno que acabou a aula e tem vaga no sistema mas não conseguimos agendar. Os alunos estão tensos e as pessoas estão muito tempo paradas. Ainda não liberaram as provas para motociclistas ainda mas estamos no aguardo. Temos muitos alunos que precisam continuar o processo para ter a tão sonhada carteira”, frisou.