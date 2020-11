Exame confirma que prefeito de Niterói está com Covid-19

A contraprova do exame realizado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, para a Covid-19 deu positivo. O chefe do executivo municipal apresentou os primeiros sintomas na quarta-feira (18). A informação foi passada pelo próprio prefeito na quinta-feira (19).

Ele começou a sentir febre, coriza e uma gripe forte no início da semana. Por conta disso, realizou o exame na sexta-feira (20).

“O exame confirmou que estou com Covid-19 e, seguindo determinação das autoridades de saúde, vou ficar em quarentena em casa pelos próximos dias. A minha esposa Fernanda estará me representando amanhã nas atividades do aniversário de 447 anos de Niterói”, disse o prefeito em sua página no Facebook.

Segundo Rodrigo, ele está sem febre e melhor do que os primeiros três dias da gripe.

“Como grande parte dos infectados pelo coronavirus, hoje perdi o paladar. Sigo com a medicação determinada pelo meu médico e em repouso e espero recuperar o mais rápido possível”.