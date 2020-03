Exame confirma que idoso morto em Niterói tinha coronavírus

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, declarou que o primeiro exame do homem morto, na última terça-feira (17), no Hospital Icaraí deu positivo para coronavírus. Um segundo exame será feito como contraprova. A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira (19), durante entrevista.

No dia da morte, o Hospital Icaraí informou que “o paciente, um homem de 69 anos, possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo), com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco”.

O texto seguiu dizendo que “o quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, sendo imediatamente submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica. Ele veio a óbito às 19 horas e 08 minutos desta terça-feira, 17”.

Esta quinta é o primeiro dia de bloqueio total das praias de Niterói.