Ex-vereador morre após ser baleado em Itaboraí

O ex-vereador e atualmente inspetor da Polícia Civil, Wellington Emerick, morreu após ser baleado durante um ataque a tiros no Campo do São Jorge, no bairro São Joaquim, em Itaboraí. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, e morreu enquanto passava por uma cirurgia.

Wellington atualmente trabalhava como inspetor da Polícia Civil.

Segundo testemunhas, quatro homens fortemente armados desceram de um veiculo, abriram fogo contra as vítimas e depois fugiram.