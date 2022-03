Ex-vereador é acusado de jogar carro em cima de manifestação contra Lula

O Centro de Niterói ficou movimentado por causa da visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de outros políticos de esquerda, na comemoração pelo centenário de criação do PCdoB na cidade. Manifestantes contrários a vinda de Lula, acusaram o ex-vereador Leonel Brizola Neto, de jogar o carro em cima do protesto. Uma senhora, de 65 anos, não identificada, disse que foi atingida, e registrou ocorrência na 76ª DP, na Avenida Amaral Peixoto.

Em contato com A Tribuna, um agente da delegacia disse que o delegado responsável se pronunciará sobre o caso neste domingo (27). No entanto, uma das lideranças da manifestação contra Lula, o vereador Douglas Gomes (PTC) disse que a suposta vítima realizará exame de corpo de delito para constatar ou não lesão corporal.

O evento, porém, não teve nenhum outro tipo de ocorrência, e foi realizado de forma tranquila. Por causa da manifestação, que ficou concentrada na altura do Mercado São Pedro, o trânsito ficou complicado na região. Com isso, a entrada para o Caminho Niemeyer ficou comprometida, e o ex-vereador do Rio de Janeiro,, e agora filiado ao PT, Leonel Brizola Neto passou no meio da manifestação.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com o ex-vereador.