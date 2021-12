Ex-vereador de São Gonçalo Dilvam Aguiar morre vítima de câncer

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, Dilvam Aguiar, que por três vezes, em diferentes legislaturas, comandou a Mesa diretora do Poder Legislativo com sabedoria e muita humildade morreu. Na manhã desta segunda-feira (6), ele foi derrotado pelo câncer com o qual há anos, travava uma luta. Em nota, a Câmara Municipal de São Gonçalo lamentou a morte deste cidadão exemplar a qual representa uma perda irreparável para os que tiveram o prazer, o privilégio e a honra de com ele conviver.

Ainda segundo a nota, político agregador e ser humano de imensurável valor ético-moral, Dilvam era também um líder comunitário extremamente atuante, que sentia prazer em ajudar as pessoas. Entendia a vida pública como um sacerdócio e, por décadas, trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento infraestrutural urbano de São Gonçalo, sobretudo, do bairro Rio do Ouro, que tanto amava.

Neste momento muita tristeza e dor, a Câmara Municipal solidariza-se com os familiares e amigos, pedindo a Deus, para que em sua santa misericórdia, conforte o coração de todos.