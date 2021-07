Ex-vereador de Iguaba Grande é preso pela PRF por dirigir carro roubado

Jeffinho do Gás foi abordado em uma blitz na rodovia Niterói-Manilha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira (14) o ex-vereador de Iguaba Grande, Jeffinho do Gás, na rodovia Niterói-Manilha, na altura da praça do pedágio de Itaboraí.

Por volta 9h15, a equipe PRF realizava uma blitz para verificação de equipamentos obrigatórios quando desconfiou do automóvel em questão, que tentava desviar da fiscalização.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o documento do veículo era diferente do modelo do carro que constava na base de dados. E durante a pesquisa, os agentes constataram que o carro tinha sido roubado de acordo com um registro de ocorrência de 06 de março de 2017.

Jeffinho do Gás foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária.

Ex-vereador é suspeito de ser mandante de um assassinato

Essa não é a primeira situação policial que envolve o nome de Jeffinho. Ele é suspeito de mandar matar um empresário em janeiro em 2017. Por isso, chegou a ficar preso por sete meses, mas foi solto em janeiro de 2018 graças a um habeas corpus. Em junho do mesmo ano, o vereador assumiu a presidência da Casa.

Jeffinho do Gás se candidatou à eleição de 2020, mas não foi reeleito.