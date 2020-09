Ex-secretário estadual Pedro Fernandes é transferido para o sistema prisional

O ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, foi transferido hoje para o sistema prisional, após ter a prisão domiciliar revogada pela Justiça. Ele foi um dos alvos da Operação Catarata 2, no dia 11, e na ocasião havia apresentado um exame positivo para Covid-19, o havia determinado inicialmente a conversão de sua prisão temporária em domiciliar. O Ministério Público (MPRJ) alegou que a quarentena de Pedro Fernandes acabou.

Pouco antes do meio-dia, o ex-secretário chegou no Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de corpo de delito. A juíza Ana Helena Motta Valle, da 26ª Vara Criminal, atendeu ao pedido do MP e revogou a prisão domiciliar de Pedro Fernandes. A magistrada havia expedido as ordens de prisão da Operação Catarata 2, inclusive da ex-deputada Cristiane Brasil, que já havia sido preasa, no dia 11. O Ministério Público afirma que o exame de Covid-19 havia sido feito no dia 6, com resultado no dia 8. “Porém, o prazo de 14 dias de quarentena passou, e Pedro continuou em sua casa”, informou o órgão em nota.

Ana Helena Motta Valle determinou também que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) entregue um relatório médico de Fernandes dentro de cinco dias. Pedro Fernandes e Cristiane Brasil estariam envolvidos, segundo o MP, num esquema criminoso ”que “alimentava o desvio de verbas públicas destinadas a pessoas de baixa renda e a idosos”. O MPRJ e a Polícia Civil afirmam que o esquema pode ter desviado R$ 30 milhões dos cofres públicos.