Ex-secretário de Niterói vai palestrar em Portugal

O ex-secretário do idoso de Niterói foi convidado para participar de uma Conferência na Universidade do Algarve, em Portugal, para falar sobre os seus projetos bem sucedidos na cidade que foram voltados para a área digital e que ajudaram os idosos no período da pandemia. A palestra acontece de forma virtual no próximo dia 15 de maio.



Em 2020, Niterói foi considerada a cidade do estado do Rio de Janeiro com melhor qualidade de vida para os idosos. E isso aconteceu durante a gestão do ex-secretário Municipal do Idoso, Michel Saad Neto, que esteve a frente da pasta entre abril/2020 até janeiro/2021.



Michel teve três projetos que foram tanto sucesso em Niterói no período da pandemia, que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lançou outros projetos inspirados nos dele.

‘Alô idoso’ onde os idosos cadastrados no projeto recebiam ligações da equipe da Secretaria para interagir, trocar experiências e sanar dúvidas.

O ‘Quarentena Legal’ que era uma alternativa para manter os idosos ativos e saudáveis durante o período de isolamento. A iniciativa contou com a ilustre participação da Dona Déa Lucia.

Em parceria com o Centro de Convivência Helena Tibau, aconteceu o ‘Cursos online’ onde foram disponibilizados diversos cursos gratuitos, como os de: Smartphone, Idiomas, Yoga, Arterapia.



“Precisamos prezar pela qualidade de vida deles. O equilíbrio físico e mental é essencial para evitar problemas de saúde e depressão. Além de reforçar o vínculo familiar e diminuir a solidão”, disse o ex-secretário Municipal do Idoso, Michel Saad Neto.



A universidade teve conhecimento do seu trabalho através da internet. “Nosso trabalho tem uma proporção grande nas redes sociais, porque divulgamos tudo. Através disso, alguns veículos de comunicação chegaram até a gente. Inclusive, o Jornal A Tribuna fez algumas coberturas dos nossos projetos. Então através das redes, um dos organizadores do eventos, que é da Universidade de Algarve, em Portugal, me convidou para falar na Conferência de Cidades Inteligentes, sobre os nossos projetos que deram certo. Com foco nos serviços digitais para idosos dentro da pandemia”



Biografias:

Michel Salim Saad Neto é advogado e pós-graduado em Direito Administrativo.

Começou sua carreira no serviço público aos 17 anos de idade na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional Abastecimento e Pesca do Rio de Janeiro, tendo atuado

também no Tribunal de Justiça na 29ª Vara Cível da Capital, no Núcleo de Primeiro

Atendimento dos Juizados Especiais Cíveis de Niterói e na Coordenadoria de Defesa do Consumidor. Foi Superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro e Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Secretário do Idoso em Niterói entre abril/2020 e janeiro/2021.