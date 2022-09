Ex – Secretário da policial civil é preso no Rio por envolvimento no jogo do bicho

Em operação coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Allan Turnowski, ex-secretário e delegado da Polícia Civil do estado do Rio, foi preso nesta manhã de sexta-feira (9). A suspeita é de que Turnowski esteja envolvido com jogo do bicho. Ele deixou o cargo em março deste ano para se candidatar a uma vaga de deputado federal pelo PL.

O ex-secretário foi preso em continuidade às investigações sobre o delegado Maurício Demétrio, que está preso desde 2021, acusado de corrupção dentro da Polícia Civil. ele é investigado por suspeita de forjar operações para incriminar adversários e também teria participação na morte do contraventor.

Segundo as investigações, Allan Turnowski e Demétrio são acusados pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ de atuar com os bicheiros Fernando Iggnácio e Rogério de Andrade.

O esquema envolvia a negociação com políticos, da nomeação de aliados para cargos na Polícia Civil do Rio de Janeiro, com Maurício Demétrio atuando entre grandes bicheiros e policiais, segundo o MPRJ.

Entre 2010 e 2011, no governo de Sérgio Cabral — preso desde 2016 —, Allan Turnowski atuou como chefe de polícia, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, período em que criou um grupo de combate a milícias e foi bastante criticado pelas 28 mortes em uma operação no Jacarezinho, em maio de 2021.

Fonte: www.metropoles.com/