Ex-presidente do CDL- Niterói morre aos 92 anos

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (FCDL-RJ), e seus diretores de CDLs anunciaram e lamentam a morte do empresário, advogado e dirigente do movimento lojista Salomão Guerchon, 92 anos, ex-presidente da CDL de Niterói e da FCDL-RJ.

De acordo com os dirigentes, como Marcelo Mérida, presidente da FCDL, Salomão Guerchon “engrandeceu o movimento lojista, defendendo o comércio como uma força que emprega, ativa a economia e ajuda a construir um país melhor, tendo sido destaque na Câmara de Dirigentes Lojistas de sua cidade, Niterói, e um valoroso e pioneiro presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio”, .

Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense em 1954, Salomão Guerchon foi um dos fundadores da CDL de Niterói, tendo sido presidente nos períodos de 1966 a 1967, de 1974 a 1975 e de 1987 a 1989. Salomão Guerchon foi presidente da FCDL-RJ no período de 1974 a 1976.

O empreendedor, Salomão Guerchon, que atuava na área de administração e do comércio, era proprietário da empresa mobiliária Moderna. Salomão Guerchon faleceu na manhã de terça-feira (19), e seu sepultamento será realizado nessa quinta-feira (21), às 9 horas, no Memorial do Carmo no Caju, no Rio.