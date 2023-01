Ex-presidente diz que “invasões e depredações fogem à regra”

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). se manifestou horas depois do início dos atos terroristas em Brasília. Segundo ele, as “depredações e invasões de prédios públicos” fogem à regra [da democracia]. Ele comparou o vandalismo ocorrido neste domingo (8) com as manifestações realizadas “pela esquerda” em 2013 e 2017. No entanto, nesses anos não foram depredados o interior dos prédios dos Três Poderes. Mas, assim como agora, o Congresso Nacional também foi invadido em sua parte exterior.



– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

– Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

O ex-presidente voltou a afirmar que, durante o seu mandato que durou de 2018 a 2022, “sempre esteve dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade”.

Ele ainda repudiou as falas do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o seu pronunciamento em que decretou a intervenção federal no Distrito Federal.

Na ocasião, ele afirmou que “o genocida [fazendo referência a Bolsonaro] não só provocou isso, não só estimulou isso, como está estimulando ainda pelas redes sociais lá onde foi descansar. Na verdade ele fugiu para não me passar a faixa. É muito triste, depois da festa democrática do dia primeiro”, disse.

Milhares de golpistas tomaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, para contestar o resultado das eleições 2022. Porém, o que se viu, foram atos de terrorismo. Eles invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), depredando os locais, como forma de descontentamento com a eleição de Lula para presidente do Brasil. Também agrediram jornalistas.