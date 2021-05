Ex-prefeito Neilton Mulim volta à Câmara de Vereadores de São Gonçalo

O ex-prefeito de São Gonçalo Neilton Mulim vai ocupar um cargo na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Inelegível até 2026, por uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) seguida pela própria Câmara, o nome do ex-prefeito surgiu em uma publicação do Diário Oficial da cidade que disponibiliza seu nome à Casa. Contudo, ainda não foi divulgado em que gabinete ele será lotado.

Segundo a publicação no DO, o prefeito Nelson Ruas, por meio de um processo administrativo, fica o “servidor Neilton Mulim da Costa, ocupante do cargo de Professor Docente I, lotado na Secretaria Municipal de Administração, cedido para prestar serviços junto à Câmara Municipal de São Gonçalo”, a decisão é retroativa ao dia 1º de janeiro deste ano.

Antes de entrar na vida política, Mulim era professor de matemática da rede municipal de São Gonçalo. Seu governo (2013-2016), foi marcado por muitas controvérsias e, segundo o TCE, irregularidades e impropriedades em suas contas, entre elas de o governo ter desrespeitado o limite de despesa com pessoal e o cancelamento de restos a pagar no valor de mais de R$ 12 milhões.

Curiosamente, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de São Gonçalo à época em que Mulim ficou inelegível era o então vereador Nelson Ruas, atual prefeito da cidade. Em seu parecer, Nelson afirmava que após analisar os dados fornecidos pelo TCE decidiu “emitir parecer prévio contrário a aprovação das contas do ex-prefeito Neilton Mulim referente ao exercício de 2016”.