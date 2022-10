Ex-prefeito de Itaboraí tem bens sequestrados pela Justiça

Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão na Justiça que determina o sequestro de bens do ex-prefeito de Itaboraí, Sérgio Alberto Soares, do advogado Eraldo Jorge de Oliveira e Sérgio Roberto Schiavini Soares. De acordo com o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado, além de receber a denúncia, determinou o sequestro de ativos financeiros, imóveis ou veículos até o valor de R$ 4 milhões, bem como o bloqueio de contas e bens.

O ex-prefeito de Itaboraí foi denunciado pelo GAECO, assim como Eraldo Jorge de Oliveira e Sérgio Roberto Schiavini Soares, por corrupção e associação criminosa constituída para a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária.

As investigações tiveram início a partir da colaboração premiada de um empresário, dono de empresas de ônibus que operavam em Itaboraí. Segundo o colaborador, foi feito um acordo para que fosse reprimido o transporte clandestino na cidade em troca do pagamento de propina no valor de R$ 40 mil, por mês, em espécie, quantia que era levada pelo empresário na sede da Prefeitura de Itaboraí ou retirada pelo próprio Sérgio Soares nas sedes das empresas.

Ainda segundo a denúncia, o ex-prefeito ainda pediu ao empresário que parte da propina fosse convertida em uma mansão localizada no bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. O imóvel foi registrado em nome da empresa de seu amigo e advogado Eraldo Jorge, como forma de dissimular a origem do bem. Posteriormente, o imóvel de alto luxo foi vendido, tendo a empresa de Sérgio Soares e seu filho Sérgio Roberto Soares recebido salas comerciais como parte do pagamento.

O ex-prefeito era, segundo a denúncia do GAECO, o líder do grupo, cuidando de todo o funcionamento da atividade ilícita, determinando as funções dos demais denunciados e tendo a última palavra no grupo criminoso.

Já Eraldo Jorge aceitou que o imóvel ficasse em nome de sua empresa, atuando de forma ativa tanto na escritura de compra do imóvel, bem como no momento da venda, quando assinou a escritura da negociação. Já Sérgio Roberto, filho do ex-prefeito, por sua vez, era sócio-administrador da empresa da família, que recebeu parte do valor derivado de propina.

A reportagem tentou contato com Sérgio Soares, mas ele não atendeu as ligações até o fechamento desta edição.