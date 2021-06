Ex-prefeito de Carmo é preso pela segunda vez em três meses

Paulo César Ladeira, ex-prefeito da cidade de Carmo, Região Serrana do Rio, foi preso novamente, nessa segunda-feira (7). Policiais civis da 112ª DP (Carmo) realizam, a segunda fase da Operação Chorume, que tem como alvos políticos e empresas prestadoras de serviços de coleta de lixo envolvidas em um esquema de corrupção. Entre os detidos está o ex-prefeito, que já havia sido preso em março deste ano, em um desdobramento da primeira fase da ação. Na época, foram encontrados R$ 130 mil enterrados no sítio dele.

A ação foi posta em prática com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão – dois deles contra pessoas que já estavam detidas – e dez de busca e apreensão. Foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em cheques, R$ 4,7 mil em dinheiro, U$ 700 e dez veículos de luxo, entre eles um Porsche.

De acordo com as investigações, os desvios aconteceram ao longo de cinco anos, por meio de três empresas controladas pelo mesmo grupo. Cerca de R$ 39 milhões teriam sido desviados do município. Os presos são denunciados por corrupção ativa ou passiva e organização criminosa e alguns deles ainda responderão por peculato. Na primeira fase da Operação Chorume, em março deste ano, os agentes prenderam um ex-secretário de Meio Ambiente e uma vereadora de Carmo, além de um empresário.