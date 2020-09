Ex-PM é preso acusado de estuprar a própria filha

Policiais civis, da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, na manhã de hoje, o ex-PM Rogério Fonseca de Oliveira, de 56 anos. Ele é acusado de crime de estupro, onde a vítima foi sua própria fillha. De acordo com os investigadores, ele ainda filmava as relações sexuais praticadas.O acusado foi localizado e preso em Itaguaí, na Região Metropolitana, e segundo a polícia cometeu o crime de estupro contra a vítima quando esta tinha entre 10 e 18 anos de idade.

Rogério atualmente trabalhava como motorista de aplicativo e confessou o crime de estupro na delegacia. Ele foi localizado na casa da mãe. “Ele confirma a existência dos fatos e tenta, de certa forma, apresentar uma tese favorável à sua defesa, justificando que os atos foram praticados a partir de uma certa idade, enfim, uma coisa realmente inacreditável”, disse o delegado Gabriel Ferrando.

Testemunhas também confirmaram os abusos do acusado, de acordo com o titular da 79ª DP. “Ele me perseguia na rua, ele criava redes sociais fakes minhas, pra poder tá falando mal de mim, ele se passava por mim nas conversas. Então, todo comportamento dele comigo, as pessoas percebiam que não era normal”, denunciou a vítima, que acrescentou ainda que a mãe não tinha conhecimento dos crimes praticados por seu pai. As penas previstas contra Rogério são de até 15 anos de prisão.