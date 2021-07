Ex-namorada da Hello Kitty faz homenagem nas redes sociais

Conhecida como DJ Isa, a ex-namorada de Hello Kitty morta em uma operação policial na Comunidade do Salgueiro, na última sexta-feira (16), fez uma homenagem para a traficante. “Te amarei eternamente” escreveu a funkeira em uma camisa com mensagem para Rayane Nazareth Cardoso da Silveira.

“Pior dia da minha vida. Queria conseguir dormir para sonhar com você, meu anjinho”, escreveu na rede social.

Isa e Rayane tiveram um relacionamento em 2020, e postavam bastante fotos na rede social, mesmo Rayane sendo procurada pela polícia. O fim do namoro também teve troca de farpas no Twitter, em abril deste ano, com explanação de motivos que levaram ao fim da relação.

DJ Isa

De acordo com o Posto Regional de Polícia Técnica e Científica de São Gonçalo, os corpos de Rayane, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, e outros duas pessoas mortas durante o confronto, foram liberados do IML no início da tarde deste sábado (17).