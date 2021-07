Ex-ministro da saúde participou de reunião com intermediária que ofereceu Coronavac pelo triplo do valor

Vídeo mostra reunião de Eduardo Pazuello com integrantes de empresa que ofereceu cada dose a US$ 28

Enquanto era chefe do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello prometeu a um grupo de intermediadores que a pasta iria comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. O fato tornou-se público nesta sexta-feira após uma reportagem da Folha de São Paulo divulgar um vídeo com uma reunião ocorrida em 11 de março deste ano e que não fazia parte da agenda oficial do então ministro.

Durante a conversa, o valor oferecido pelo imunizante era quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. Além disso, o vídeo mostra Pazuello ao lado de quatro representantes da empresa de Santa Catarina World Brands, que lida com comércio exterior. O registro foi feito no gabinete do então secretário-executivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco. E Pazuello conta um resumo do encontro.

O general também diz no vídeo que a compra seria feita diretamente com o governo chinês. Só que a proposta da World Brands, também divulgada pela Folha, demonstra que a empresa era uma intermediaria do negócio e oferece 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de US$ 28 a dose. O preço é quase o dobro da Covaxin, alvo de suspeitas de irregularidades e corrupção.

🚨MAIS UM ESCÂNDALO

Pazuello negociou Coronavac com intermediária e pelo TRIPLO do preço. Além do superfaturamento da vacina em meio a milhares de mortes, o encontro no Ministério da Saúde contradiz o que Pazuello disse à #CPIdaCovid; veja o vídeo: pic.twitter.com/JsDOpCQFNH — Folha Global (@Folha_Global) July 16, 2021

“Já saímos daqui hoje com o memorando de entendimento já assinado e com o compromisso do ministério de celebrar, no mais curto prazo, o contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população”, diz Pazuello no vídeo.

Dois meses antes dessa reunião, o governo brasileiro já havia anunciado a compra de 100 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butatan, pelo preço de US$ 10 por dose. Mas apesar da afirmação do então ministro, a negociação não teve continuidade. E quatro dias após a reunião, Pazuello foi demitido do ministério.

O material deixa claro uma contradição do ex-ministro em relação ao que ele afirmou à CPI da Covid durante depoimento no dia 19 de maio. Aos senadores, Pazuello disse que liderou negociações com a Pfizer sob o argumento de que um ministro jamais deve receber ou negociar com uma empresa diretamente.

“Pela simples razão de que eu sou o dirigente máximo, eu sou o ‘decisor’, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. O ministro jamais deve receber uma empresa”, disse à CPI na ocasião.

A gravação está em posse da CPI Covid, que investiga os atos do Governo Federal na pandemia da Covid-19.