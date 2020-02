Ex-jogador, treinador e dirigente do Botafogo, Valdir Espinosa morre aos 72 anos

O gerente de futebol do Botafogo, e ex-jogador Valdir Espinosa, morreu aos 72 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia no abdômen. A informação foi confirmada pelo clube alvinegro.

De acordo com informações, o técnico e dirigente, campeão carioca pelo alvinegro em 1989 havia se submetido a uma cirurgia no último dia 17, mas sofreu complicações após o procedimento e voltou a ser internado no dia 20.

Valdir Espinosa assumiu o cargo de gerente de futebol do Botafogo no fim do ano passado. Ela já havia treinado o Grêmio em 1983, quando levou o clube gaúcho a vencer a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes.