Ex-jogador do Fluminense é sequestrado na Região dos Lagos

O que seria uma simples consulta odontológica virou um pesadelo para o ex-jogador de futebol Leandro Euzébio e sua esposa na noite de terça-feira (05). O zagueiro foi sequestrado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após anúncio de assalto por criminosos. O terror só terminou em São Pedro da Aldeia quando eles foram liberados, 20 quilômetros de distância de onde tudo começou.

Leandro e sua mulher, Aline Mendes, foram abordados após a saída do consultório do dentista em Unamar. Eles foram até o município vizinho e tiveram que entregar joias, dinheiro além do Land Rover e uma transferência de dinheiro para os criminosos.

Os policiais militares de Cabo Frio, do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM-Cabo Frio), fizeram uma busca na região e recuperaram o veículo do ex-jogador; junto com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Leandro da Fonseca Euzébio tem 40 anos e nasceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Fluminense, mas passou também por Rio das Ostras, Bonsucesso, América-MG, Cabofriense, Cruzeiro, Náutico, Omiya Ardija do Japão e o Goiás.