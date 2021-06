Ex-jogador do Flamengo morre em acidente

Mais uma personalidade do esporte perdeu a vida em acidente de trânsito. A vítima fatal foi o ex-jogador do Flamengo Diogo Corrêa de Oliveira, de 38 anos, que morreu na noite de quarta-feira (10), após acidente de moto na Avenida Morangueira, no Jardim Tóquio, em Maringá, no estado do Paraná.

Diogo começou no Santos, despontou no Flamengo e também atuou no futebol fluminense pelo Boavista, em 2014

De acordo com notícias da imprensa da região, Diogo pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer quando colidiu contra um poste na avenida Morangueira, no bairro Jardim Alvorada, em Maringá, no estado do Paraná. Ele morreu na hora.

Diogo era centroavante e começou a carreira na base do Santos no início dos anos 2000. Em 2004, aos 21 anos, foi para o Flamengo e fez parte do elenco campeão carioca daquele ano e vice da Copa do Brasil. Pela competição nacional, ele foi destaque no jogo de ida contra o CRB, de Alagoas, válido pela primeira fase. No empate em 4 a 4, o atacante marcou três gols no jogo. Ao todo, foram 20 jogos e 5 gols com a camisa rubro-negra.

Pelo Twitter, o Flamengo lamentou a morte do atacante.

“Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-atacante Diogo, que defendeu o clube em 2004. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste”, publicou o clube na rede social.

No ano seguinte, em 2005, foi para a Europa e depois para o futebol japonês. Após passar por diversos clubes, ele encerrou a carreira em 2017, aos 34 anos, no Grêmio Maringá, do Paraná.