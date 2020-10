Ex-governador Geremias Fontes terá busto na AMF

Está marcada para a próxima semana a entrega da escultura que está sendo feita pela artista plástica Jô Grassini em homenagem ao ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, e médico Geremias de Mattos Fontes. O busto foi encomendado pelo ex-prefeito de Niterói Waldenir de Bragança e será colocado em destaque na Associação Médica Fluminense (Amf), em Icaraí.

A artista responsável pelo busto explicou que a escultura é feita em cerâmica e tem um processo de pátina de bronze, pesa oito quilos e tem 50cm de largura com 55cm de altura e 30cm de profundidade.

“Estou trabalhando nessa peça há um mês e essa semana está sendo dedicada para alguns detalhes. Eu costumo trabalhar com fotos e essa imagem eu fiz dele sorrindo, uma grande característica dele apontada pela família e amigos. Eu me atendo aos detalhes e me apaixono pela pessoa. Eu olho os detalhes da boca, dos olhos e das expressões. Eu me aprofundo na imagem da pessoa. Fiquei muito feliz de fazer esse trabalho e ele era uma pessoa muito feliz e eu fico feliz também”, contou Jô Grassini sobre o processo criativo.

O pedido para a artista partiu do ex-prefeito e também médico Waldenir de Bragança, que está com expectativa muito positiva para a instalação da obra de arte na entrada da AMF.

“Geremias, em homenagem aos médicos, há mais de 50 anos doou alguns lotes e terrenos para a construção da Casa do Médico, a AMF. Estamos comemorando, em 18 de outubro, o dia do médico, e essa homenagem para ele é muito justa. É um ato de reconhecimento e de gratidão ao benemérito governador Geremias. Será uma forma de mostrar nossa gratidão e nosso respeito e será uma linda homenagem”, destacou.

A professora de escultura tem muitas outras peças assinadas em Niterói, mas cita algumas como o do Luis Antônio Pimentel, que foi instalada na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí. Na Academia Fluminense de Letras (AFL), no Centro, algumas peças também foram feitas pela artista como, por exemplo, o busto de Rui Barbosa de Oliveira, Albertina Fortuna Barros e Edmo Lutterbach. Na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói ela assina o busto de Augusto Teixeira de Freitas. Jô Grassini frisou que a alegria que ela sentiu fazendo a escultura traduz toda a energia do homenageado.

“Eu já fiz bustos de pessoas que eram tristes e eu fiquei triste também. Eu mergulho no universo da história da pessoa e esse processo é muito lindo”, frisou.

Jô trabalha como professora de escultura no Atelier de Artes no município de Niterói e São Gonçalo, é autodidata e desenvolve os seus trabalhos no campo da escultura, pintura e desenho por mais de 30 anos. Trabalha com diversos materiais tais como: argila, pedra sabão, resina, bronze, concreto celular e cimento, em seu extenso currículo como escultora tem agregado valor cultural aos projetos nos setores da cultura. Como professora de modelagem em seu atelier ensina com dedicação o exercício constante da arte, que é refazer e fazer, do real e do imaginário.