Ex-Genesis Steve Hackett volta ao Brasil e a Niterói

O guitarrista Steve Hackett fará uma série de quatro shows solo no Brasil em agosto, sendo um deles em Niterói em local a ser confirmado. A informação é do jornalista José Norberto Flesch, que antecipou em seu canal no YouTube os locais e datas das apresentações do músico, conhecido mundialmente por sido guitarrista da super banda Genesis, entre 1971 e 1977.

A turnê se chama “Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” que comemora os 50 anos do lendário álbum “Foxtrot”, do Genesis.

Datas e locais:

17 de agosto, em Belo Horizonte (local a ser confirmado);

18 de agosto, no Rio de Janeiro (Vivo Rio);

19 de agosto, em Niterói (local a ser confirmado);

20 de agosto, em São Paulo (Espaço Unimed).

De acordo com o site de Igor Miranda, será a quinta passagem de Hackett em carreira solo pelo Brasil, após ter vindo em 1993, 2002, 2015 e 2018. Ele ainda fazia parte do Genesis quando a banda fez sua única turnê pelo país, em 1977, em divulgação ao álbum “Wind & Wuthering”.

Entre várias participações em trabalhos alheios, se destaca para o público nacional a aparição na faixa-título do álbum “Voo de Coração” (1983), do cantor Ritchie – o mesmo LP que continha o hit “Menina Veneno”.

Steve com o Genesis

No momento, Steve Hackett está com o show especial “Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”. Como o nome sugere, a iniciativa celebra os 50 anos do álbum “Foxtrot” (1972), do Genesis, além de incluir material solo.

Os discos mais recentes do guitarrista foram gravados durante o período de isolamento causado pela pandemia, em 2020, e lançados em 2021: “Under a Mediterranean Sky” e “Surrender of Silence”.

Steve Hackett

Steve Hackett tem 72 anos, é músico, cantor, compositor e produtor musical inglês que ganhou destaque como primeiro guitarrista da banda de rock progressivo Genesis de 1971 a 1977. Hackett gravou seis álbuns de estúdio do Genesis, três álbuns ao vivo, sete singles e um EP antes de partir para seguir carreira solo. Ele foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como membro do Genesis em 2010.

Peter Gabriel e Steve Hackett

Hackett lançou seu primeiro álbum solo, “Voyage of the Acolyte”, enquanto ainda estava no Genesis, em 1975. Após uma série de outros álbuns solo a partir de 1978, Hackett ele cofundou o supergrupo GTR com Steve Howe (do Yes) em 1986. O grupo lançou o álbum autointitulado GTR, que alcançou o 11º lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos e gerou o top 20 do single “When the Heart Rules the Mind” [3]. Quando Hackett deixou a GTR em 1987 para retomar sua carreira solo, o grupo se dissolveu. Ele lançou álbuns e excursionou em todo o mundo regularmente desde então.

O corpo de trabalho de Hackett abrange muitos estilos; além de seu trabalho no rock progressivo, ele explora gêneros pop, blues, world music e música clássica em suas gravações solo. De acordo com a Guitar World “as primeiras explorações de Hackett das técnicas de tapping e sweep picking estavam muito à frente de seu tempo, e influenciaram Eddie Van Halen e Brian May” . Outros guitarristas influenciados por Hackett dentro do rock progressivo incluem Alex Lifeson (Rush) [5] e Steve Rothery (Marillion).

Em dezembro de 1970, Hackett colocou um anúncio no semanário Melody Maker em que declarava querer fazer parte de uma banda. O anúncio dizia: “O guitarrista-compositor criativo busca envolvimento com músicos receptivos, determinados a se esforçar além das formas musicais estagnadas existentes”

Em uma entrevista de 2021, Hackett explicou que o termo ‘estagnação’ fazia referência ao que ele entendia como derivações do blues e de padrões estabelecidos nos anos 1960, enquanto ele gostaria de explorar possibilidades ligadas a gêneros como música clássica, jazz, etc .

O anúncio foi respondido pelo vocalista do Genesis, Peter Gabriel, que tinha perdido o guitarrista fundador Anthony Phillips recentemente, e buscava um novo substituto. Gabriel aconselhou Hackett a ouvir o álbum mais recente da banda na ocasião, Trespass (1970), antes de efetivamente fazer um teste para o grupo. O primeiro show ao vivo de Hackett com Genesis aconteceu na City University, Londres, em 24 de janeiro de 1971

Já o disco “The Lamb Lies Down on Broadway” (1974) representou um momento difícil não apenas para Hackett, mas para todo o grupo. Na época, o vocalista Peter Gabriel acumulava diferenças criativas com o resto da banda (em especial com Tony Banks), e, além disso, problemas pessoais também afetaram o clima do grupo.

Hackett explicou que “cada um tinha sua própria agenda. Alguns de nós éramos casados, alguns de nós tinham filhos, alguns de nós estavam se divorciando” . Stevet, em particular, estava passando por um divórcio de sua primeira esposa, enquanto Peter Gabriel escrevia a maioria das letras. Hackett posteriormente comentou que “The Lamia” e “Fly on a Windshield” são seus momentos favoritos no álbum.

Depois de gravar seu álbum de estreia, “Voyage of the Acolyte”, o músico voltou a trabalhar em Genesis, e eles gravam “A Trick of the Tail” (1976), primeiro trabalho da banda com Phil Collins nos vocais.

Hackett é creditado em “Dance on a Volcano” (musicaça!), “Entangled” e “Los Endos”. A continuação, “Wind & Wuthering” (1976), seria o último álbum de estúdio com a banda. Apesar do seu crescimento como compositor e de ter várias composições guardadas, seu material era constantemente rejeitado por outros integrantes do grupo.

Das nove faixas, ele foi creditado como coautor em quatro: “Eleventh Earl of Mar”, “Blood on the Rooftops”, “Unquiet Slumbers for the Sleepers…”, e “…In That Quiet Earth”. Outra faixa de Hackett, “Please Don’t Touch”, foi ensaiada, mas rejeitada e substituída por uma instrumental, “Wot Gorilla?”.

Outra, chamada “Inside and Out” (creditada a toda a banda) também ficou fora do disco e acabou sendo relegada a um EP lançado por eles meses depois, Spot the Pigeon (1977). A faixa “Icarus Ascending”, de Hackett, também foi rejeitada pelo grupo, e tanto ela quanto “Please Don’t Touch” acabariam fazendo parte do próximo disco solo do guitarrista, Please Don’t Touch, de 1978.

Após a turnê “Wind & Wuthering”, Hackett deixou a banda durante a fase de mixagem do álbum ao vivo que o Genesis lançaria no fim de 1977, “Seconds Out”. Sua saída foi anunciada na imprensa durante a promoção do álbum em 8 de outubro de 1977. Na ocasião, Hackett declarou que “precisava de autonomia”.