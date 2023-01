Ex-funcionários do Hospital Santa Cruz fazem protesto

Em 2023, o Hospital Santa Cruz, que fica no Centro de Niterói, completará uma década de fechamento. Na manhã de hoje (11), ex-funcionários da unidade de saúde realizaram um protesto na entrada do hospital, na Rua Dr. Celestino. Eles afirmam que estão justamente há uma década sem receber direitos trabalhistas.

Ao todo, 12 pessoas compareceram ao ato. Um dos representantes do movimento é Thiago Duarte Lopes, que foi um dos desligados na época do encerramento das atividades. Ele afirma que os funcionários que se manifestaram não receberam nenhum valor desde o fechamento do Santa Cruz.

“Estamos aqui para reivindicar nossos direitos. Famílias que saíram daqui com uma mão atrás e outra na frente. Ex-funcionários com mais de 30 anos de casa não receberam fundo de garantia, férias, rescisão, nada. A gente quer nosso dinheiro, nosso suor que a gente deu nesse hospital”, disse.

Boa parte do complexo de prédios onde o hospital funcionava está em estado de abandono. Hoje em dia, o estacionamento é explorado por uma empresa privada e há algumas clínicas particulares funcionando no local. Thiago questiona qual fim é dado para os alugueis que seriam pagos por essas empresas à Associação Beneficência Portuguesa, mantenedora do Santa Cruz.

“Hoje funcionam estacionamento, clínicas, alguém recebe esse aluguel. Até agora nenhum direito foi repassado para a gente. O hospital tem vários imóveis, bens em Niterói e São Gonçalo que podem ser leiloados. A gente nunca viu dinheiro desde quando saímos daqui”, continuou.

Por fim, o ex-funcionário ressalta que todos os integrantes do movimento já entraram na Justiça para receber os valores pendentes e a maioria teve ganho de causa. Contudo, o Poder Judiciário não consegue localizar, nas contas do hospital, o dinheiro para efetuar o pagamento.

“Todos entraram na Justiça, a maioria já ganhou. Hoje a gente sequer sabe quem são os responsáveis pelo hospital. No final do ano passado houve algumas reuniões no Clube Português e a desculpa é sempre a mesma. Que estão buscando recursos para reabrir o hospital”, completou.

Leilão

Simone Armindo, também ex-funcionária e que trabalhou por 21 anos no hospital, defende que o leilão do hospital, suspenso pela Justiça em abril de 2022, seja retomado. Elka afirma não acreditar nos projetos divulgados sobre uma eventual reabertura da unidade.

“Ia haver um leilão para pagar os funcionários, só que embargaram [suspenderam] com esse intuito de que vai reabrir. A gente quer que vendam imóveis ou façam o leilão para pagar a gente. Muita gente já até morreu tendo dinheiro para receber”, revoltou-se.

Por fim, Simone critica a Associação Beneficência Portuguesa pela falta de diálogo com os ex-funcionários. Além da falta do pagamento de direitos trabalhistas, a ex-funcionária denuncia que documentos também não são entregues aos antigos trabalhadores, como em casos de aposentadorias, por exemplo.

“O hospital fechou em 2013. Desde então estamos nessa batalha. Não há dialogo nenhum. Ninguém responde nada para a gente. Muitos funcionários antigos estão querendo documentos para dar entrada na aposentadoria, mas não conseguem. É direito nosso”, finalizou.

A reportagem tenta localizar representantes da Beneficência Portuguesa para comentar sobre o caso.

Recordando

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por decisão da Desembargadora Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, em Agravo Regimental decorrente de Mandado de Segurança impetrado pela Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói contra o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Niterói, concedeu liminar suspendendo o novo leilão previsto para 28 de abril de 2022 do prédio que abrigava o Hospital Santa Cruz.

A decisão foi proferida no dia anterior, 27 de abril. A mesma magistrada, em 19 de abril, havia negado o pedido formulado pela Beneficência de Niterói. Ela entendeu, naquela ocasião, haver a existência de recurso próprio para discutir as matérias abordadas no Mandado de Segurança.

Em 31 de março de 2022, o então secretário de saúde do Governo do Estado, Dr. Alexandre Chieppe, fez uma visita ao Hospital Santa Cruz para conhecer o espaço e estudar um possível apoio do governo estadual para a reabertura do complexo hospitalar. No entanto, desde então, o assunto não foi mais colocado em pauta. Chieppe deixou a pasta em dezembro do ano passado.