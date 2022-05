Ex-funcionário que denunciou vereador Gabriel Monteiro morre em acidente de carro

O ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, Vinícius Hayden Witeze, morreu na noite de ontem (28) em um acidente de carro em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Ele foi um dos funcionários que denunciou o parlamentar por assédio moral e sexual. Na última quinta-feira (26), ele foi ouvido pela Comissão de Ética da Câmara do Rio e prestou depoimento usando um colete a prova de balas.

Foto: Redes Sociais

De acordo com a polícia, o carro de Vinícius capotou na Rodovia RJ-103 que liga as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo. Ele estava acompanhado de uma mulher que sobreviveu, mas ainda não teve a identidade revelada. Ainda segundo informações dos policiais, o ex-assessor morreu na hora. Já a passageira foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis.

Foto: Redes Sociais

No carro de Hayden havia cópias do termo de declaração na denúncia contra o vereador. No entanto, segundo a polícia, a mulher que estava no carro com o ex-assessor informou que o acidente aconteceu porque Vinícius estava em alta velocidade e perdeu a direção do veículo, o que acabou provocando a capotagem.

O vereador Gabriel Monteiro se pronunciou sobre a morte do seu ex-assessor nas redes sociais.

Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para FORJAR provas contra mim. Que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque. Morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim! — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) May 29, 2022

O caso está sendo investigado pela 110º Delegacia (Teresópolis).