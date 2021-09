Ex-peão de ‘A Fazenda’ sofre acidente e é internado em Niterói

Artista precisou passar por cirurgias plásticas após sofrer queimaduras de 2º grau

O participante da “Fazenda 10”, Leo Stronda, divulgou em suas redes sociais que sofreu queimaduras graves após um acidente doméstico envolvendo um botijão de gás. Ele compartilhou um vídeo em que explica aos fãs o que aconteceu.

“Estou passando por mais uma provação na minha vida. Agora estou melhor, mas há duas semanas eu sofri um acidente doméstico. Eu estava em casa começando um jantar com a minha mulher e estourou um botijão de gás. Eu estava manipulando e tive algumas queimaduras graves em partes dos braços e das costas.”

No vídeo divulgado nas redes sociais, além do artista aparecer com faixas pelo corpo e comunicar que permanecerá internado “por mais alguns dias”, Leo Stronda disse que precisou passar por “cirurgias plásticas” para se recuperar das queimaduras provocadas pelo acidente.

“Fiquei duas semanas sem entrar nas redes sociais por estar totalmente focado na minha recuperação. Fiz algumas cirurgias plásticas. Agora alcancei uma grande melhora. Foi uma fatalidade, mas em breve estarei de volta.”

Léo Stronda está internado no Hospital Niterói D’or. De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade hospitalar e compartilhado pelo ex-participante de “A Fazenda”, ele apresentou queimaduras de 2º grau profunda em aproximadamente 30% da superfície corpórea.

“O Sr. Leonardo Schulz (Léo Stronda) sofreu acidenre doméstico em 06/09/2021, apresentando queimaduras de 2º grau profunda em aproximadamente 30% da superfície corpórea (SCQ) e encontra-se internado na unidade semi-intensiva, do Hospital Niterói D’Or, sendo acompanhado pelo Dr. Thiago Bon (Cirurgião Plástico). As lesões apresentam boa evolução, após procedimentos cirúrgicos e o paciente bem clinicamente!”, informa a nota divulgada pela unidade hospitalar compartilhada pelo artista.