Ex-diretor do Ministério da Saúde é preso por mentir em depoimento

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, determinou prisão de Roberto Dias pelo crime de perjúrio

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, após depoimento dado à comissão na quarta-feira (7). De acordo com o parlamentar, a decisão foi tomada porque Dias mentiu e cometeu perjúrio, que é a violação ao juramento de falar de verdade. Esta foi a primeira prisão determinada pela CPI da Covid.

Roberto Dias foi convocado a dar explicações sobre as acusações de que teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina em negociações e teria pressionado um servidor do ministério a agilizar a aquisição da Covaxin, vacina produzida na Índia. O ex-diretor negou ambas as acusações.

O pedido de prisão causou confusão logo na sequência. A advogada do ex-diretor falou que a decisão era “um absurdo” e questionou se Roberto Dias continuaria na condição de testemunha ou se havia passado à condição de investigado.

“Se estiver na condição de investigado, eu vou orientar que ele permaneça em silêncio”, declarou a responsável pela defesa do ex-diretor.

Dias afirmou à CPI que estava no restaurante com um amigo e Dominghetti apareceu, levado pelo coronel Blanco, assessor de Logística do ministério. Dias disse que não tinha nada marcado com Dominghetti e Blanco. Segundo ele, o encontro foi “incidental”.

Segundo a senadora Simone Tebet (MDB-MS), Dias será levado para a delegacia e deverá ser liberado, respondendo ao processo em liberdade.

Dias afirmou que Dominguetti era “picareta”

Durante o depoimento à CPI, o ex-diretor afirmou que nunca pediu propina e que o policial militar e vendedor de vacinas, Luiz Dominguetti, era um “picareta” por fazer tal tipo de acusação.

“Acerca da alegação do senhor Dominguetti, nunca houve nenhum pedido meu a este senhor. O mesmo já reconheceu à CPI que nunca antes daquela data havia estado comigo […] O senhor Dominguetti, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde e durante sua audiência deu mais uma prova de sua desonestidade”, afirmou Dias.

O ex-diretor também negou que tenha exercido uma pressão atípica no servidor Luis Ricardo Miranda a respeito de uma possível aceleração da importação da vacina indiana Covaxin. Dias afirma que a fala que seria considerada uma prova foi retirada de contexto, e de que o áudio se trata, de acordo com ele, de uma referência à Aztrazeneca.

“Fui injustamente acusado de pressionar um funcionário e, como prova, foi demonstrada uma mensagem encaminhada às 20h de um sábado onde eu perguntava: como está a LI da vacina? Essa é a única frase que me atribuem como prova de pressão. A mensagem nada se referia à Covaxin, até porque em um sábado à noite nada teria mudado. O teor da mensagem se referia à LI da Astrazeneca que chegaria no domingo”, argumentou.

O ex-diretor foi exonerado do cargo na semana passada, em meio à acusação de Dominguetti – que se apresenta como representante da Davati Medical Supply – de que em fevereiro, durante um jantar em Brasília, teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina da AstraZeneca, em uma negociação que envolveria 400 milhões de doses.