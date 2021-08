Ex-candidato a vereador é preso com carro roubado

Um homem de 37 anos, identificado como Wallace dos Santos Miranda Rosa (Patriota), que foi candidato a vereador na última eleição de São Gonçalo, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (3) dirigindo um veículo roubado. A prisão foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio Niterói. Na última eleição, o suspeito teve 219 votos e não conseguiu se eleger.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da corporação realizava patrulhamento rotineiro quando desconfiou da atitude suspeita de um carro, modelo Renault Captur, por volta de 8h10.

Durante a abordagem, os militares constataram que o veículo era produto de roubo. No interior do veículo, estava o ex-candidato a vereador e uma mulher, que seria amiga do suspeito.

Ele foi levado para 76º DP, no Centro, onde o caso foi registrado e o ex-candidato permaneceu preso.