Ex-candidato a vereador de São Gonçalo é executado

Mistério em São Gonçalo, O ex-candidato a vereador Joelson Leonel Bravo de Nazaré, o Minigel, de 50 anos, foi morto a tiros, na porta de sua casa, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime que, até o momento, são desconhecidas.

Segundo informações iniciais, Minigel estava em frente ao imóvel onde morava, na Rua Pires, na noite dessa segunda-feira (7). O político, que era filiado ao partido Solidariedade (SD), foi atacado por criminosos, que acabaram fugindo. A vítima chegou a ser socorrida ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro Zé Garoto, mas não resistiu.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados ao hospital, para tomar ciência da ocorrência. Os agentes seguiram para a DHNSG, que fez o registro. O corpo de Minigel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro de Tribobó. Não há, até o momento, informações sobre velório e sepultamento.