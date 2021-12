Ex-BBB, de Saquarema, vence torneio de surfe em Portugal

O surfista Lucas Chumbo levou o nome de Saquarema para Portugal. Ele venceu o TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge que aconteceu na Praia de Nazaré, em Portugal. Chumbo foi campeão nas ondas 40-50 pés, e venceu o prêmio de “Best Performance” e foi bicampeão no “Best Team Performance” com o havaiano Kai Lenny.

“É uma honra dividir o jet-ski com esse cara, estou muito feliz por ter o Kai (Lenny) no meu time e dessa vez ele me colocou nas melhores ondas do dia, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do show, porque fizemos o nosso melhor lá fora, tivemos uma performance maravilhosa e foi, sem dúvidas, a melhor da minha vida”, disse Chumbo.

Um tubo completo rendeu a Lucas 8,17 que foi a segunda maior nota da competição. Isso deu a ele o título de “Melhor Performance” logo na sua segunda entrada na água. A melhor onda de cada surfista tem sua nota dobrada, isso levou Lucas a uma pontuação de 16,34 com o 7,00 recebido em sua primeira bateria. Totalizando 23,34. Com isso ele assumiu o primeiro lugar na classificação geral, ultrapassando os 22,90 do Pedro Scooby.

DOMÍNIO BRASILEIRO NO SURFE

Gabriel Medina conquistou o tricampeonato, Filipe Toledo foi o vice-campeão e em terceiro lugar ficou Italo Ferreira, primeiro medalhista de ouro da história do surfe nos Jogos Olímpicos.

Agora, três brasileiros estão nas três melhores equipes do primeiro campeonato de Big Wave da World Surf League na temporada 2021/2022. Lucas “Chumbo” Chianca faturou o título individual com a maior pontuação das duas notas computadas e conquistou o bicampeonato no “Best Team Performance” com o havaiano Kai Lenny. Pedro Scooby surfou o maior tubo do evento em Nazaré esse ano e, sua equipe com o português Nic Von Rupp, ficou em segundo lugar, com a do Rodrigo Koxa e o havaiano Kealii Mamala em terceiro.

CONFIRA AS NOTAS NO TUDOR NAZARÉ TOW SURFING CHALLENGE:

Best Team Performance – classificação por equipes:

1: Lucas Chianca (BRA) e Kai Lenny (HAV) = 36,68 pontos

2: Pedro Scooby (BRA) e Nic Von Rupp (PRT) = 32,24

3: Rodrigo Koxa (BRA) e Kealii Mamala (HAV) = 27,50

4: Justine Dupont (FRA) e Pierre Rollet (FRA) = 24,49

5: Axier Muniain (ESP) e Francisco Porcella (ITA) = 22,81

6: Antonio Silva (PRT) e João de Macedo (PRT) = 18,57

7: Andrew Cotton (ING) e Will Skudin (EUA) = 18,18

8: Maya Gabeira (BRA) e Eric Rebiere (FRA) = 17,11

9: Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cosenza (BRA) = 14,21

Men´s Best Performance – classificação individual masculina:

01: Lucas Chianca (BRA) – 8,17×2 + 7,00 = 23,34 pontos

02: Pedro Scooby (BRA) – 9,50×2 + 3,90 = 22,90 pontos

03: Kai Lenny (HAV) – 6,67×2 + 5,73 = 19,07 pontos

04: Kealii Mamala (HAV) – 5,50×2 + 5,50 = 16,50 pontos

05: Rodrigo Koxa (BRA) – 5,50×2 + 4,27 = 15,27 pontos

06: Axier Muniain (ESP) – 5,00×2 + 4,50 = 14,50 pontos

07: Pierre Rollet (FRA) – 4,83×2 + 4,57 = 14,23 pontos

08: Nic Von Rupp (PRT) – 4,67×2 + 4,67 = 14,01 pontos

09: Francisco Porcella (ITA) – 4,57×2 + 3,67 = 12,81 pontos

10: Will Skudin (EUA) – 4,07×2 + 3,90 = 12,04 pontos

11: João de Macedo (PRT) – 4,00×2 + 3,17 = 11,17 pontos

12: Eric Rebiere (FRA) – 3,90×2 + 3,17 = 10,97 pontos

13: Antonio Silva (PRT) – 3,70×2 + 2,97 = 10,37 pontos

14: Andrew Cotton (ING) – 3,07×2 + 2,97 = 9,11 pontos

15: Ian Cosenza (BRA) – 2,80×2 + 2,27 = 7,87 pontos

Women´s Best Performance – classificação individual feminina:

1: Justine Dupont (FRA) – 5,13×2 + 0,00 (interferência) = 10,26 pontos

2: Maya Gabeira (BRA) – 3,17×2 + 2,97 = 9,31 pontos

3: Michelle des Bouillons (BRA) – 3,17×2 + 2,87 = 9,21 pontos