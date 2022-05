Evento reforça ações da Campanha Maio Laranja, em Cabo Frio

Em prol ao Maio Laranja, na próxima quarta-feira (18), das 14h às 17h, a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar uma ação na Praça Porto Rocha, com o objetivo reforçar as ações de combate e conscientização contra a exploração infantil. No dia 26, o ato será no Shopping UnaPark, em Tamoios.

A temática deste ano é: “Exploração Sexual – Uma das piores formas de trabalho infantil”. Na duas ações, a Secretaria Municipal da Criança e Adolescente, em parceria com outros setores da Prefeitura, vai conversar com as pessoas sobre a importância de identificar os casos de abuso sexual infantil e denunciar.

No dia 18, às 15h, todos os participantes vão sair em caminhada pelas ruas do centro da cidade, entregando cartilhas e material explicativo, com informações para a população.

A secretária da Criança e do Adolescente de Cabo Frio, Betânia Batista, destaca que é importante que as pessoas participem e fiquem sempre atentas a situações de abuso e exploração. “O abuso muitas vezes é silencioso e pode partir de pessoas muito próximas das crianças e jovens. Por essa razão, todos nós devemos estar atentos aos sinais e diante de qualquer suspeita, denunciar às autoridades, para que as devidas medidas sejam tomadas. No mês de maio, intensificamos as ações considerando a relevância do tema, pois acreditamos que a revolução começa com a informação e termina com o resultado. Cabo Frio vem passando por episódios graves de abuso e exploração sexual de Criança e Adolescente e sabemos que é dever do poder público e de toda sociedade garantir a saúde e a dignidade de nossos infantes. Neste mês, o assunto ganha o reforço desta campanha, momento em que podemos levar a temática para as pessoas, propondo uma reflexão”, finaliza a secretária