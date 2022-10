Evento que promove inclusão cultural recebe inscrições grátis em Niterói

Profissionais da cultura e do teatro que atuam em Niterói e procuram por uma oportunidade podem participar do Festival Teatro Nosso, que conta com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (12). O evento se encontra na segunda edição e é realizado pelo Instituto Teatro Novo por meio do Edital Fomentão, pela Secretaria Municipal das Culturas e pela Prefeitura de Niterói. As inscrições são gratuitas.

Podem participar do chamamento público companhias, produtoras, instituições, grupos e artistas independentes, profissionais e amadores do estado do Rio de Janeiro por meio do cadastro de pessoa física ou jurídica. Além disso, o festival tem como objetivo promover apresentações de teatro, música, dança, poesia, artes da performance, oficinas e palestras, inéditas ou não, que contemplem a participação, fomento, protagonismo e a inclusão de pessoas com deficiências, mobilidade reduzida, neurodiversidade, transtorno mental ou sofrimento psíquico.

O elenco de uma das peças posa para promover o evento que recebe inscrições até o dia 12 (Fotos: Divulgação)

Ao todo serão três categorias: Espetáculo, Cenas Curtas e Compartilhamento e Formação. Cada companhia, produtora, instituição, grupo e artistas independente pode inscrever quantas propostas quiser, mas para cada uma das inscrições deve preencher um formulário diferente.

Para quem quiser saber mais detalhes sobre inscrição e como acessar o edital, os interessados podem enviar um e-mail para teatronovoinstituto@gmail.com. O resultado será divulgado no dia 15. O evento acontece de 1º a 4 de novembro na Sala Nelson Pereira dos Santos e na Biblioteca Parque de Niterói.