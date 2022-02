Evento online da UFRJ apresenta 5,8 mil trabalhos

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realiza, dessa segunda (14) a sexta-feira (18), a 11ª Semana de Integração Acadêmica (SIAc). Ao todo, serão apresentados mais de 5,8 mil trabalhos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos na instituição em diversas áreas. Por conta da pandemia, o evento será online, gratuito e aberto a quem quiser participar. As inscrições podem ser feitas pela internet até o último dia do evento.

“A Semana de Integração Acadêmica é o maior evento acadêmico da UFRJ”, diz a pró-reitora de Extensão da UFRJ e uma das responsáveis pela organização do evento, Ivana Bentes. “A semana tem essa função de apresentar o resultado da pesquisa, da formação dos estudantes. É uma vitrine da produção científica e cultural da UFRJ bem significativa”, acrescenta.

O público poderá participar de debates, mesas temáticas, oficinas, minicursos e fazer visitas virtuais guiadas. Entre os destaques estão temas como inteligência artificial, desenvolvimento de vacinas contra covid-19, mudanças climáticas e economia circular.

Apesar do foco do projeto ser a diluição de petróleo, Júnior diz que a substância com a qual trabalha tem diversos outros usos. Outro projeto que irá integrar a SIAc é o Toma essa canção como um beijo, um trabalho de extensão, vinculado ao curso de musicoterapia da UFRJ. Desenvolvido em parceria com profissionais de psicologia atuantes no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o projeto leva mensagens de voz e músicas enviados por familiares a parentes que estão internados com covid-19, além de oferecer suporte às famílias, com grupos de apoio.