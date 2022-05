Evento irá premiar melhores ideias sobre segurança no trânsito

Com as ações do Maio Amarelo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), do Ministério da Saúde, pretende selecionar as melhores soluções inovadoras que estimulem a atenção no trânsito para transformá-las em um aplicativo. Para isso, o INTO vai reunir 42 crianças em uma maratona de programação para indicarem propostas.

A intenção é disponibilizar a futura ferramenta para toda a população, contribuindo para a promoção de políticas públicas e campanhas de educação no trânsito. Além de ganharem vida com o aplicativo, as melhores ideias receberão ainda uma premiação, que inclui uma bolsa de estudo integral em um curso de férias de desenvolvimento de games.

O evento contará desde jogos educativos a palestras com agentes cadeirantes da Lei Seca, com diversas atividades práticas para estimular os participantes a adotarem ações preventivas no trânsito. Entre elas, uma simulação de pistas, rodovias e faixas de pedestres, chamando atenção para questões como o impacto do uso de celulares e headphones e o respeito à sinalização, entre outros.

“É uma ação voltada para ampliar a conscientização sobre o tema entre crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de cidadãos que respeitem a legislação e, futuramente, não se envolvam em acidentes de trânsito”, pontua a diretora do INTO, Germana Bahr.

No dia da maratona, uma blitz educativa irá mobilizar pedestres e motoristas nos entornos do Instituto sobre a importância das pequenas atitudes individuais para um trânsito mais seguro – como o uso do cinto de segurança e a travessia na faixa de pedestres. A ação ganhará um reforço especial com a presença de super-heróis que irão alertar o público sobre o tema de uma maneira lúdica.

“Por ser um ponto de tráfego intenso e alta circulação de pedestres, o objetivo é reforçar para o maior número de pessoas a importância de respeitar as sinalizações e leis de trânsito, já que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada por todos”, completa Germana.

Conhecido como hackathon, o evento será realizado no dia 31 de maio em parceria com o Detran-RJ e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro (Sbot).