Evento impulsiona desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação da região

Uma nova fase para o desenvolvimento tecnológico dos 17 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense foi realizado. O evento reuniu estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação em um só lugar. Com o tema ‘Mercado de Trabalho do Futuro, Presente!’, o ‘Conlestech Terê’ o maior evento de tecnologia e inovação do Conleste foi realizado na quarta-feira (23), no Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis.

Representando o presidente do Conleste, Marcelo Delaroli, o vice-presidente do consórcio e prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, participou da cerimônia de abertura do evento, ao lado do diretor geral do consórcio, Hédio Mataruna; do ex-ministro e presidente do Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia de Maricá (ICTIM), Celso Pansera; da coordenadora regional do Sebrae-RJ (Serrana II), Cláudia Pacheco; e do presidente do Sincomércio Teresópolis e diretor da Fecomercio, Igor Edelstein.

“É uma grande honra receber o Conlestech, um dos maiores eventos de ciência e tecnologia do estado realizado pelo Conleste. O consórcio reúne 17 municípios, com 3 milhões de habitantes em sua área de abrangência e 20% do PIB do estado do Rio de Janeiro. Geramos conhecimento, promovemos soluções conjuntas e fomentamos o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação regional”, declarou o vice-presidente.

O evento contou com palestras, painéis com debates, exposição das instituições do ecossistema de inovação e sessão de negócios para startups. Durante a cerimônia, o Executivo de Desenvolvimento de Negócios da IBM, Fabiano Rangel, entregou a chave simbólica do programa ‘Hackatruck Markerspace’, laboratório móvel de tecnologia, nas mãos do vice-presidente do consórcio, Vinicius Claussen, acompanhado do diretor geral do Conleste, Hédio Mataruna, e do secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinicius Oberg. O laboratório móvel chegará em Teresópolis em 2023 para capacitar gratuitamente estudantes de ensino superior em novas tecnologias.

Ao final do evento, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense ainda firmou um protocolo de intenções com a Fecomércio, representada pelo diretor regional do Senac, Sérgio Ribeiro. A assinatura visa um escopo que contempla: atendimento social, eventos culturais, qualificação para o turismo e gastronomia, tecnologia da informação, saúde e bem-estar.

O Conlestech foi desenvolvido fruto de uma parceria do Conleste com o Sebrae-RJ, a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia de Maricá (ICTIM) e as prefeituras consorciadas. Durante o discurso na cerimônia de abertura, o diretor geral do Conleste, Hédio Mataruna, agradeceu a todos os ex-presidentes e ex-diretores que já passaram pelo consórcio pelo trabalho realizado e destacou a resiliência do Conleste.

“O consórcio foi criado há 17 anos com o propósito de representar os municípios diante do tão sonhado empreendimento do Comperj, que teve suas atividades frustradas, e também diante dos governos estadual e federal. Desde então, teve que se fortalecer, se transformar e se reinventar. E, hoje, promove um dia dedicado a falar sobre tecnologia. É um marco para toda a região, porque o Conleste é nosso”, afirmou o diretor.

Sobre o Conlestech

O ‘Conlestech Terê’ foi o primeiro de quatro eventos de base tecnológica que acontecerão ao longo deste ano. Com viés de Inovação, o programa tem como objetivo fomentar a Economia do Conhecimento na região do Conleste, a partir união do ecossistema regional com o poder público, as universidades e as empresas de base tecnológica, a fim de gerar um poderoso polo de demanda de encomendas públicas. O próximo evento do Conlestech será realizado em Niterói, com o tema ‘Cidades Inteligentes’.