Evento esportivo abre Outubro Rosa em Niterói

A partir das 8h do próximo sábado (1º), a cidade de Niterói vai ser palco da 8ª edição da Remada Rosa e Outros Esportes, realizada pelo Movimento Viver. O evento, gratuito, reunirá esportistas, bailarinos, capoeiristas, e interessados em saúde e bem estar, em um encontro solidário de conscientização sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama, na Praia de São Francisco, em frente à Rua Tapuias.

Evento solidário acontece na Praia de São Francisco com diversas ações gratuitas (Fotos: Divulgação)

Com o lema Vista Essa Causa, que remete às camisas do evento, vendidas com intuito de arrecadar fundos para instituições de tratamento e ajudar na superação da doença, o evento é aberto a todos que amam fazer o bem.

Dentre os destaques está a Roda de Energia, que reunirá todos os participantes de mãos dadas, formando um grande círculo na praia. A cada ano a roda é ampliada com a participação do público. Na ocasião, estarão presentes os remadores dos mais importantes clubes de canoa havaiana de Niterói e Rio de Janeiro, como o clube Kahu Paddle Club, da Barra da Tijuca, incluindo remadores de canoas individuais, stand up, surfiski, caiaque, natação, praticantes de capoeira e atividades como Yoga.

Além do esporte, o evento mobiliza as motociclistas do grupo, Musas do Asfalto, o grupo de dança folclórica Chama do Amor, e o balé BelloBalleto. O samba também fará parte do evento, com apresentação do grupo de ritmistas da Bateria Fina comandada pelo mestre Riko.

Celebrando oito anos de existência, reunindo diversos esportes em favor da causa, a Remada Rosa de Niterói foi criada por Claudia Vidal, campeã Sul-Americana e brasileira de Canoa Havaiana individual e coletiva, que aliou sua experiência no esporte, com a vontade de fazer o bem, e a cada edição, tem se consolidado, contando, atualmente, com o apoio da Secretaria de Esportes e reconhecimento da Câmara Municipal de Niterói, que definiu a Remada Rosa como evento oficial da cidade.

Além de gratuito, o evento terá competições e será uma boa oportunidade para falar sobre câncer de mama

Foi no ano de 2020, que o evento inspirou a Câmara dos Vereadores e Prefeitura de Niterói a não só decretar a Remada Rosa como um evento oficial da cidade, por meio da Lei No 3.474, como consagrou o dia 27 de Outubro, como o Dia da Remada Rosa, brindando o Mover – Movimento Viver que reúne amigos, voluntários, empresas e entidades parceiras em favor da causa da conscientização da prevenção do câncer de mama, com uma moção de reconhecimento por seu trabalho em favor da causa.

“O câncer de mama é uma doença silenciosa que quando diagnosticada em seu começo salva vidas. Me alegro em realizar junto a tantos parceiros, o evento Mover Outubro Rosa – Remada Rosa e Outros Esportes, é maravilhoso ver que ao longo desses oito anos, o evento ganhou contornos especiais, reunindo praticantes de diversos esportes e atividades de lazer. Esperamos que esta edição ganhe novos adeptos”, afirmou Claudia Vidal, atleta e idealizadora do Mover e da Remada Rosa. Mais informações pelo Instagram do evento @movermovimentoviver.