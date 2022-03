Evento em comemoração ao mês da mulher acontece no Centro

A EducAção Mulheres, ação social organizada pela Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói em comemoração ao Mês da Mulher, foi realizada no Jardim São João, no Centro, nesta sexta-feira (25). Com diferentes parceiros, a iniciativa disponibilizou serviços gratuitos para a população, como informações sobre vagas de emprego, direito das mulheres, corte de cabelo, massagem e auxílio para cadastro de benefícios, entre outros, além de apresentações culturais.

“Sabemos da relevância deste mês para a Rede Municipal, que é movida, em sua maioria, por mulheres. Por isso, nos dedicamos para que essa ação levasse muita informação e avanços no sentido de reafirmar a luta por igualdade”, afirmou o Subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Internacional, Thiago Risso.



A equipe da SME/FME esteve presente durante todo o evento. As Bibliotecas Populares distribuíram livros e promoveram as atividades culturais em parceria com a Coordenação de Educação e Cultura da rede, artistas da cidade, professores e o Coletivo de Mulheres Poetas de Niterói.

“Foi um evento importante, principalmente por ser no Centro da cidade, para enfatizar que as mulheres continuem conquistando seus direitos. Me sinto lisonjeado em fazer parte desta Rede composta por maioria feminina, que nos ensina muito a cada dia”, ressaltou o presidente da FME, Fernando Cruz.

A secretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Fernanda Sixel, ressaltou a importância deste mês para a luta dos direitos e das conquistas históricas das mulheres.

“Nós levamos informações para a população sobre a rede de atenção e proteção à mulher e também sobre os nossos programas. É fundamental fortalecer a mulher em todas as suas dimensões, seja na Codim, na Saúde, na Educação, na Assistência Social, no Esporte, na Cultura. Nossa força está presente em todos os espaços e a ação é uma consagração deste momento”, afirmou.

Entre as atividades culturais foram realizados sarau de poesia, contação de histórias, exposição de artistas, releitura de telas e o “Pegou, levou”, no qual livros literários foram distribuídos.



“É muito importante o protagonismo da SME no desenvolvimento de ações coletivas, congregando os diferentes segmentos da Prefeitura e da sociedade civil, dando visibilidade e promovendo autonomia e a emancipação das mulheres. A educação é o único caminho sustentável!”, ressaltou Ana Vieira, da Secretaria Municipal de Governo.



Moradora do Centro, a aposentada Cláudia Castro, aprovou a iniciativa e aproveitou os serviços médicos, além de tirar dúvidas sobre documentos.

“Meu filho estava em dúvida sobre como tirar a carteira de trabalho para ser Jovem Aprendiz e me explicaram direitinho aqui. Além disso, também aproveite para medir a glicose. Achei esse evento bem interessante e espero que aconteça mais vezes”, disse Cláudia.



Participaram também do evento as equipes das secretarias municipais de Assistência Social e Economia Solidária, Acessibilidade, Saúde, Idoso e Defesa Civil; Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin); Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). As coordenadorias de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim); de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (Codir); de Trabalho, Emprego e Renda (COTR), da Juventude (CPPJ), além da Cruz Vermelha; OAB Mulher; Conservatório de Música de Niterói; Senac; e Instituto Mix de Profissões.