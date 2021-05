Evento de TI voltado à indústria de Óleo e Gás e Energia acontece online

A Assespro – RJ (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) realizará a 11ª edição do Seminário PetroTIC, nos dias 26 e 27 de maio de forma online. Nesta edição os temas relacionados às tendências e inovação buscarão identificar, no cenário atual, como será a indústria de energia 4.0 e qual o papel de TIC e sua relevância nas grandes questões deste mercado; quais serão os desafios no desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias na transformação das organizações e na proposta de novos modelos de negócio na busca da eficiência e competitividade numa cultura de inovação.

“A transformação digital no setor de energia tem aspectos de alta relevância, uma vez que impacta diretamente na nossa qualidade de vida no futuro. As tecnologias digitais são uma excelente oportunidade para trazer novos modelos de negócios, reduzir custos e aumentar a segurança e eficiência operacional tornando nossa indústria mais competitiva. Para isso, é necessário o desenvolvimento de mecanismos de apoio financeiro, infraestrutura tecnológica, segurança cibernética e desenvolvimento de cultura de inovação”, diz Maria Luiza Reis, presidente da Assespro-RJ.

Nos seus painéis e palestras, executivos das mais significativas organizações irão mostrar como estão endereçando as grandes questões de infraestrutura, segurança, logística, sustentabilidade, força de trabalho entre outros relevantes itens, nas suas agendas. Alguns dos temas que serão abordados no XI Seminário PetroTIC serão: Analytics, Automação, Descarbonização, Eficiência Energética, Internet das Coisas, Matriz Energética, Monitoramento e Sustentabilidade, dentre outros.

Organizações como Petrobrás, Shell, IBP, Stefanini, 3R, Transpetro, Lab245, Microsoft, Kongsberg e Halliburton, BR, Câmara de Comércio Árabe Brasileira já confirmaram a sua participação. Outros grandes players também já sinalizaram interesse e brevemente também serão anunciados.

Como é tradicional também, as rodadas de negócios irão apresentar as associadas Assespro nas suas soluções para a indústria 4.0 de energia. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.sympla.com.br/seminario-petrotic-2021__1194782