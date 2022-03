Evento de Bolsonaro poderia corresponder a crime eleitoral

Neste domingo (27), estava programado para acontecer o lançamento da pré-candidatura de do Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que contou com divulgação do partido e do senador Flávio Bolsonaro. No entanto, o evento que ocorreria no Centro de Convenções Internacional do Brasil mudou de nome e de característica pelos organizadores, por temerem ferir a lei eleitoral.

Segundo publicou o jornal a Folha de São Paulo, o evento, que se chamava “Lançamento da pré-candidatura do presidente Bolsonaro”, passou a se chamar “Movimento Filia Brasil”. O anúncio dizia que a abertura dos portões ocorreria às 7h, e até um show musical estava sendo cogitado, na divulgação em sites, redes sociais, e aplicativos de mensagens.

Agora, o objetivo do evento, segundo os organizadores, é ampliar a filiação no PL.

“Não haverá lançamento da pré-campanha, isso foi pensado pelo marketing. O evento não vai acontecer mais daquele jeito”, disse Caroline Lacerda, uma das organizadoras do evento.



1ª foto: lançamento da pré-candidatura – 2ª foto: mudança na configuração do evento

De acordo com especialistas, o evento teria a característica de comício, o que não é permitido até o dia 16 de agosto, quando passa a ser liberado a campanha eleitoral. Eventos públicos de lançamentos de pré-candidaturas não estão previstos na legislação eleitoral, somente reuniões internas para discussão e escolha de candidatos.

Portanto, o ato que estava sendo programado para domingo poderia ser enquadrado campanha antecipada e abuso de poder.