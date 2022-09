Evento com Lula é marcado por briga e versículos bíblicos em São Gonçalo

Tentando conter a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a cada proposta econômica se aprofundando em versículos bíblicos e buscando uma aproximação com pastores e fiéis evangélicos. Foi o que aconteceu em um evento realizado na manhã desta sexta-feira (9) no Clube Tamoio, no Zé Garoto, em São Gonçalo.

O encontro ficou marcado também pela briga do apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Duarte, candidato a vereador na eleição municipal passada, que foi atingido na cabeça por um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao discutir com militantes petistas na porta do comício com evangélicos.

Com a participação do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o deputado federal e candidato ao Governo do Estado Marcelo Freixo (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e candidato ao Senado André Ceciliano (PT), a deputada federal Benedita da Silva (PT), o prefeito de Maricá Fabiano Horta (PT) e o ex Washington Quaquá (PT), Lula começou a discursar às 12h, após várias lideranças religiosas demonstrarem o apoio ao petista. Logo no início de sua fala, agradeceu as lideranças religiosas da cidade pelo evento e enumerou os feitos do PT no Brasil.

Na sequência, falou que a pobreza continua acentuada no país e citou o próprio exemplo da vida difícil que teve na pequena Garanhuns, em Pernambuco, passando por São Paulo, até se tornar presidente da República.

O evento demonstrou que a estratégia do PT é se aproximar de religiosos com temas importantes para o país (Fotos: Divulgação)



“Queremos acabar com a pobreza e dar oportunidade para quem não tem um horizonte favorável na vida. Coisa que o atual presidente não faz. Por isso, peço que as lideranças evangélicas aqui presentes, orem pelo Brasil nessas eleições para que o povo brasileiro faça a opção certa e me dê a oportunidade de ser presidente mais uma vez”, pediu sendo aplaudido pelos apoiadores que lotavam o ginásio do Clube Tamoio.

O discurso do petista demorou cerca de 20 minutos. Já o dos colegas petistas que discursaram, algumas tiveram menções bíblicas como o Salmo 133 no Novo Testamento citado pelo André Ceciliano, presidente da Alerj e candidato ao Senado. “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”, disse Ceciliano, arrancando aplausos do público.

Já Geraldo Alckmin agradeceu a maciça presença dos apoiadores e disse que “Deus ensinou que é para amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros”, fazendo alusão ao versículo de João 15-12 que diz: “Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei”.

Marcelo Freixo, que tenta uma cadeira no Poder Executivo como governador do Estado, disse sobre a importância das igrejas na vida das pessoas e mencionou o Projeto Bairro Prosperidade. “As igrejas evangélicas chegam em locais que há muito tempo o Estado só chega com violência. Elas são muito importante para a maioria das famílias humildes, que são as que mais precisam de políticas públicas. Por isso o nosso Projeto Bairro Prosperidade vai ser parceiro e atuar junto com as igrejas e da comunidade, não para substituir, mas para somar com qualificação profissional, espaços de lazer, cultura, esportes, atividades pra idosos. No primeiro ano a gente vai colocar 10 centros do projeto espalhados pela região metropolitana do Rio. Aqui em São Gonçalo vamos começar pela Favela do Salgueiro. É um investimento social importante para reduzir a violência e melhorar a vida das famílias que mais precisam”, frisou Freixo.