Evento clandestino com mil pessoas é encerrado pela Guarda

Uma festa clandestina com cerca de mil pessoas, entre brasileiros e turistas argentinos, foi interrompido por Guardas Municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE), em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento acontecia na altura do Posto 8 da orla.

A ação aconteceu após reclamações relacionadas à perturbação do sossego, pois havia equipamentos sonoros no local produzindo muito barulho e também contou com apoio de guardas do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP), que atuam na orla da cidade.

Ao chegarem ao ponto da denúncia, as equipes da GM-Rio abordaram os organizadores, informando sobre a irregularidade e apreenderam um aparelho de som, conforme prevê o decreto nº 5.321 de abril de 2022, que proíbe a utilização de caixas de som ou quaisquer meios de amplificação sonora nas praias da cidade do Rio de Janeiro.

A desmobilização do evento e a dispersão do público foram realizadas de forma ordeira. O equipamento sonoro foi encaminhado para o depósito da Prefeitura.