Evento automobilístico e de games na Região Oceânica

O Dia dos Pais no Multicenter será em velocidade máxima. Inspirado no universo automobilístico e no mundo dos games, levando um simulador de corrida para os papais vivenciarem uma experiência única em realidade aumentada, na Praça de Alimentação do 2º piso do shopping (em frente à entrada do cinema).

Para comemorar as conquistas dos atletas brasileiros, que estão representando o país nas Olimpíadas de Tóquio. O shopping desenvolveu uma ação no App intitulada Cupons Olímpicos. A cada medalha conquistada pelo Brasil nessas olimpíadas, cupons de desconto exclusivos são lançados no App, seguindo as colocações dos atletas.

• Medalha de ouro – cupom ouro com 90% de desconto.

• Medalha de prata – cupom prata com 80% de desconto.

• Medalha de bronze – cupom bronze com 70% de desconto.

“Depois de um período de paralisação das campanhas devido a pandemia, estamos retornando gradativamente com as ações internas no shopping. Acreditamos que é o momento de reviver experiências de convívio, trazendo interatividade e entretenimento para o público, seguindo os protocolos de biossegurança.” – Thierry Fernandes, coordenador do shopping.

Shopping Multicenter Itaipu fica na Estr. Francisco da Cruz Nunes, 6501 em Itaipu.